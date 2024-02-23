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Общество 23 февраля 2024 10:16

Метшин поздравил казанцев с 23 февраля: «Это наш объединяющий код»

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Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поздравил жителей Казани с 23 февраля – Днем защитника Отечества.

Градоначальник отметил, что данный праздник хранит славную память о героизме солдат и офицеров, их исключительной доблести, несгибаемом характере и безграничном мужестве. В этот день россияне отдают дань уважения всем, оберегающим спокойствие своей Родины.

«23 февраля стало символом патриотизма, сплоченности всех народов нашей Родины. Это наш объединяющий код, который позволяет справляться с любыми трудностями и отвечать на самые сложные вызовы», – цитирует Метшина пресс-служба мэрии города.

Он добавил, что российские военнослужащие и сегодня продолжают отважно действовать, защищая свою страну. При этом среди них – немало жителей Казани. Эти люди, как сказал Метшин, уже два года с честью продолжают дело своих дедов и отцов.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Счастья, добра и стойкости духа!» – сказал мэр Казани.

Ранее всех жителей Татарстана поздравил с этим праздником Раис РТ Рустам Минниханов. Также видеообращение с поздравлениями записал и Президент РФ Владимир Путин.

#Ильсур Метшин #День защитника Отечества #поздравление
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