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Метшин поздравил казанцев с 23 февраля: «Это наш объединяющий код»
Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поздравил жителей Казани с 23 февраля – Днем защитника Отечества.
Градоначальник отметил, что данный праздник хранит славную память о героизме солдат и офицеров, их исключительной доблести, несгибаемом характере и безграничном мужестве. В этот день россияне отдают дань уважения всем, оберегающим спокойствие своей Родины.
«23 февраля стало символом патриотизма, сплоченности всех народов нашей Родины. Это наш объединяющий код, который позволяет справляться с любыми трудностями и отвечать на самые сложные вызовы», – цитирует Метшина пресс-служба мэрии города.
Он добавил, что российские военнослужащие и сегодня продолжают отважно действовать, защищая свою страну. При этом среди них – немало жителей Казани. Эти люди, как сказал Метшин, уже два года с честью продолжают дело своих дедов и отцов.
«От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Счастья, добра и стойкости духа!» – сказал мэр Казани.
Ранее всех жителей Татарстана поздравил с этим праздником Раис РТ Рустам Минниханов. Также видеообращение с поздравлениями записал и Президент РФ Владимир Путин.
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