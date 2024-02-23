Путин поздравил россиян с 23 февраля: «Этот праздник давно стал народным!»

Президент РФ Владимир Путин обратился ко всем ветеранам, личному составу, гражданскому персоналу ВС России, а также ко всем, прошедшим воинскую службу, с поздравлениями в честь Дня защитника Отечества. Видео опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что этот праздник один из самых почитаемых в России, давно ставший народным.

«Мы гордимся нашей армией и флотом, их стойким неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью. А преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пять своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями», - говорит Путин.

Президент подчеркнул, что в этот день мы склоняем головы перед подвигами наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм, благодарим их и нежно обнимаем.

«Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны и всей Европы, и всего мира. Солдаты и офицеры России достойно продолжают воинские традиции. На переднем крае сегодня участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы – наши подлинные народные герои! Мы гордимся вами, чтим ваши подвиги. Знаем – вам трудно. Мы будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи», - поздравляет Президент.

Также в обращении он добавил, что в современном мире не мало вызовов и рисков. Именно поэтому мощный потенциал и высокая боевая готовность российской армии – это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития.