Метшин посетил двор в Казани, где появятся две большие площадки по программе «Наш двор»

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил двор домов №53, 55, 55а по улице Юлиуса Фучика, где в рамках реализации программы «Наш двор» сделают большие детскую и спортивную площадки. Также на той улице отремонтирован и проезд между домами №59 и №69, ведущий к Республиканскому дому ребенка, пишет пресс-служба мэрии города.

Дом высотой в 14 этажей на Фучика построили 17 лет назад. Там благоустроили территорию общей площадью почти 13 тыс. кв.м. На площади 7,5 тысячи кв. м уложат новый асфальт. Дорожные работы на данный момент выполнили на 65%.

Метшин отметил, что хорошо помнит этот двор. Реализация здесь программы «Наш двор» помогла улучшить условия для 500 жителей. В общей же сложности в 2024-м 100 тыс. жителей почувствуют улучшения уже к началу осени, добавил он.

На площадках будет три комплекса для игр, горка, две детские качели и две качалки, пружинка «мотоцикл», бревно и воркаут-площадка.

Зону паркинга перенесут ближе к дому №53. Там останется все также 71 машино-место, но на внутриквартальном проезде добавят внешний карман на шесть машин. Во дворе еще установят восемь новых скамеек.

У каждого подъезда починят столбы с фонарями и заменят лампочки. Причем во дворе оставят и зеленые островки и посадят 5 тысяч цветов и деревьев.

По словам Метшина, программу «Наш двор» создавали, чтобы объединять жителей. Он также обратил внимание на то, что во дворе много палисадников.

Отметим, что во дворе появится и модернизированная контейнерная площадка: там будет три контейнера для сбора раздельного и крупногабаритного мусора. Всего во дворе расположатся три площадки для ТКО.

Работы по республиканской программе начались 17 июня, до этого во дворе дополнительно отремонтировали теплотрассу. Благоустроить до конца эту территорию хотят до Дня Республики Татарстан (30 августа).

Ранее Метшин посетил несколько других дворов, где хотят завершить благоустройство ко Дню города.

Фото: пресс-служба мэрии Казани