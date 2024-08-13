В Казани перекрыли часть улицы Шмидта из-за ремонта

На улице Шмидта в Казани около детской поликлиники №2 перекрыли дорогу. Причина ограничений — ремонт дорожного покрытия в той местности. Из-за установленных знаков проехать прямо, чтобы выйти на улицу Вишневского, невозможно, но проезд остался через улицу Достоевского.

Как сообщили «Татар-информу» рабочие, асфальт на этой улице обновят не только на проезжей части, но и на тротуаре, но сроки действия ограничений пока не известны.

На данный момент дорожники уже приступили к демонтажу старого асфальта.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, ранее казанцы жаловались на некачественные дороги по упомянутой улице как раз в районе детской поликлиники. Как позже убедился журналист «Татар-информа», на данном участке дорога действительно была в ямах.

В Миндортрансе РТ рассказали, что все дороги в Казани будут ремонтировать в порядке живой очереди, но очередность ремонта уже зависит от организации, которая проводит ремонтные работы.

В министерстве уточнили, если у жителя есть конкретные обращения, просьба или вопросы, то он может прийти в Минтранс РТ и написать соответствующее заявление. После чего гражданина пригласят на прием с министром или с замминистра, с которыми житель сможет обсудить решение волнующих его вопросов.