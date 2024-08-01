Метшин посетил дворы, где хотят завершить благоустройство ко Дню города

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход реализации программы «Наш двор» на ул. Четаева. Градоначальник проинспектировал дворы домов №28, №28а, №30. Напомним, что на этих адресах должны завершить благоустройство к Дню города.

«Благодаря Раису Татарстана Рустаму Минниханову и его программе «Наш двор» обновляются казанские дворы. Этим домам на улице Четаева четверть века, а были территории, которые 50–65 лет не видели благоустройства. Спасибо вам, жителям, за то, что вы активно участвуете в реализации программы и не только в формате голосования», - цитирует Метшина пресс-служба мэрии.

По словам самих жильцов домов на ул. Четаева, ранее у них не было ни тротуаров, ни хороших пешеходных дорожек. Однако теперь все это обустраивают в рамках республиканской программы.

Также на неиспользуемых площадях появятся 28 парковок. Всего таких машино-мест будет 165. Переоборудуют и площадки для детей: там появятся две качели, песочница и карусель. Дополнительно жители двора хотят на одной из игровых зон уложить резиновое покрытие, а по периметру высадить каштаны. Для любителей спорта во дворе установят воркаут-площадку.

Среди других улучшений: 14 скамеек возле дома, урны и 28 опор освещения.

В 2024-м благоустройство затронет территории 454 казанских домов. Улучшения почувствуют 100 тысяч горожан. На сегодня программа «Наш двор» реализована в городе на 70,5%.

Фото: мэрия Казани