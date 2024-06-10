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Метшин попросил с пониманием отнестись к сложностям на дорогах из-за Игр БРИКС
Мэр Казани Ильсур Метшин во время делового понедельника попросил жителей столицы Татарстана отнестись с пониманием к временным сложностям, которые могут возникнуть на дорогах города во время Игр БРИКС.
«Прошу с пониманием отнестись к тем временным трудностям, которые будут возникать на том или ином участке казанских дорог. Это элементарный протокол, международные требования спортивных состязаний, федераций», — отметил глава города.
В Спортивных играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня, примут участие 93 страны. Подготовка к Играм БРИКС в Татарстане ведется на самом высоком уровне, заявил ранее на заседании оргкомитета Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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