Метшин поблагодарил аграриев за участие в сельхозярмарках

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В столице Татарстана, в КДК имени Ленина, состоялось чествование представителей постоянных поставщиков сезонных сельскохозяйственных ярмарок — 24 района республики и 12 агрохолдингов. Благодарственные письма сельчанам вручил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подобное торжественное мероприятие проводится уже второй год в дни окончания основных посевных работ. «Спасибо вам за большой труд, благодаря которому на столах городских жителей ежедневно есть хлеб, молоко, мясо, картофель и другая продукция. Сельскому хозяйству республики уделяется стабильная, системная поддержка и большое внимание. Мы склоняем головы и благодарим всех наших сельчан. Это тяжелый, но благородный труд — растить урожай», — подчеркнул в своей речи мэр.

Ильсур Метшин также пожелал сельчанам успешного завершения посевной кампании и выразил надежду, что, несмотря на тяжелые времена, все проблемы будут решены. Отдельно упомянул он лидирующие позиции республики по производству молока.

В свою очередь первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов выразил благодарность главе города за организацию сельхозярмарок и назвал их «социально значимым проектом».

Благодарственными письмами мэра Казани награждены главы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, сотрудники Минсельхозпрода, индивидуальные предприниматели. Также оказались отмечены агрофирма «Ватан» Арского района, ООО «Август-Кайбицы», ЗАО «Лаишевский рыбозавод», ООО «Нурлат-Сэте» и другие сельхозпредприятия (полный список размещен на сайте мэрии).

Отличившиеся сотрудники исполкома города в свою очередь удостоены благодарственных писем Минсельхозпрода РТ, отмечает пресс-служба ведомства.

Городские сельскохозяйственные ярмарки еженедельно проходят весной и осенью по субботам и воскресеньям на 15 площадках Казани. На них продают мясную и молочную продукцию, хлеб, овощи, фрукты, а также хозяйственные товары по ценам на 10–20% ниже розничных.

В 2023 году был организован 21 ярмарочный день (шесть весной и 15 осенью), в 2024-м пока прошли семь таких дней. Свои товары в столице РТ реализовывали фермеры из 24 районов Татарстана и 22 агрофирмы. В общей сложности на продажу оказалась выставлена продукция на 1,3 млрд рублей (весной 2023 года — почти на 299 млн рублей, осенью 2023-го — на 778,7 млн, а весной 2024-го — на 279,6 млн). Соответственно, в среднем за один ярмарочный день аграрии продавали в Казани товаров на 48,5 млн рублей.

Помимо всего прочего, по итогам прошлого года Минтромторг России признал шатровую ярмарку в поселке Юдино лучшей в стране.