В Татарстане пройдут последние в этом году весенние сельскохозяйственные ярмарки

В Татарстане 27 апреля пройдут последние в этом году весенние сельскохозяйственные ярмарки. Они развернутся на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам шести ярмарочных дней реализовано сельхозпродукции на сумму 392,1 млн рублей. Фермеры продали 607,4 тонны овощей, в том числе 329,2 тонны картофеля, а также 105,7 тонны разливного молока, 239,8 тонны сахара, более 1,3 млн штук куриных яиц, 481,5 тонны мяса», — говорится в сообщении.

В проведения ярмарок участвуют 33 муниципальных района, задействованы более 4,8 тыс. единиц транспорта.

В Казани ярмарочные площадки работают с 6 до 13 часов. В Авиастроительном районе города торговля организована на ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27, в Вахитовском — на ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

В Кировском районе сельхозярмарки проходят по ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Революционная, 12.

В Ново-Савиновском районе продукцию татарстанских аграриев можно будет приобрести на ул. Лаврентьева, 10 и на пр. Ямашева, 71а, в Приволжском — на ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 64, в Советском — на ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка состоится на парковке торгового центра в селе Осиново по ул. Садовая, 9.

На площадке по улице Гудованцева торговая площадка будет открыта в воскресенье.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Татарстане 16 марта. Следующие ярмарки начнут работу в середине сентября.