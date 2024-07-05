Метшин призвал усиленно поливать зеленые насаждения в Казани

Усиленно поливать деревья в Казани из-за продолжительной жары. Соответствующее поручение дал мэр города Ильсур Метшин. Городским службам предстоит выполнять эту работу уже на текущей неделе.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, каждый день в городе к поливу деревьев привлекают по 40 единиц техники и рабочих предприятий благоустройства. В общей сложности в городе насчитывается более 260 тыс. деревьев: все они растут вдоль улично-дорожной сети и в местах массового отдыха.

Также в Казани каждый день поливают асфальт. Это необходимо, чтобы сохранить нормальное состояние проезжий части. Причем охлаждать дорожное полотно надо уже при температуре более +25 градусов. Если полив не осуществлять, то асфальтобетон потеряет свою прочность, а это уже будет опасно для водителей.

Метшин также попросил казанцев держать связь с пожилыми родителями, которые живут отдельно, и следить за детьми младшего возраста. Градоначальник отметил, что маленькие часто выглядывают в окна в такую жару, поэтому присмотр за ними крайне важен.

Напомним, синоптики Татарстана прогнозируют в республике до +37 градусов 5 и 6 июля. На территории региона уже объявили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.