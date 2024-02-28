Метшин о зиме: «Мне лично как мэру стыдно, что не смогли предусмотреть такой объем снега»

Мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой сессии Казгордумы прокомментировал аномальные осадки, которые обрушились на столицу республики этой зимой. Как признался градоначальник, власти к такому снежному апокалипсису не были готовы.

Он заметил, что недостаточно быстрые темпы уборки доставили «огромные неудобства» горожанам. Это было настоящее стихийное бедствие.

«25 лет работая мэром, из них 19 лет в Казани, никто не ждал этого стихийного бедствия. Спасибо, Рустам Нургалиевич, вы дважды поддержали программу „Буран“. Но всем нам перед жителями, безусловно, и мне лично как мэру стыдно за то, что мы не могли предусмотреть такой объем снега и доставили огромные неудобства. Всем жителям. Потому что, еще раз говорю, это было стихийное бедствие. Станем стараться работать лучше», — сказал Метшин.

Комментируя ситуацию, Раис РТ Рустам Минниханов поручил навести порядок с управляющими компаниями Казани.

Напомним, в январе 2024 на столицу РТ обрушился мощный циклон «Эфталия», и всего за пять дней с 17 по 22 января выпало 49 мм осадков, а это 106% от месячной нормы.

С 17 января по 2 февраля в городе действовал план «Буран», дороги убирались в усиленном режиме: в среднем в сутки выходило 1075 единиц техники и 766 дорожных рабочих. В итоге вывезли 628,9 тыс. тонн снега, для обработки дорог потратили 12,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

По данным на 21 февраля, из города было вывезено около 1,7 млн тонн снега.