«Зима в этом году показала, кто есть кто»: Минниханов поручил навести порядок с УК Казани

Госжилинспекция Казани должна навести порядок и контролировать деятельность управляющих компаний столицы республики. Этой зимой поступило большое количество жалоб от горожан, а именно 33% касалось вопросов ЖКХ. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой сессии Казгордумы.

«Все вопросы были связаны с содержанием многоквартирных домов и управлением жилым фондом. Не везде управляющие компании работают так, как положено. Вы об этом сегодня тоже сказали, тем более зима в этом году показала, кто есть кто. Поэтому жилищная инспекция и городские службы должны обратить внимание на уровень и качество работы управляющих компаний», — обратился руководитель республики к мэру Казани Ильсуру Метшину.

Ранее Метшин, отвечая на вопросы депутатов, заметил, что Казань доставила «огромные неудобства» горожанам из-за последствий аномального снегопада. Это было настоящее стихийное бедствие, к которому власти не были готовы.

«25 лет работаю мэром, из них 19 лет в Казани. Никто не ждал этого стихийного бедствия. Спасибо, Рустам Нургалиевич, вы дважды поддержали программу „Буран“. Но всем нам перед жителями, безусловно, и мне лично как мэру, стыдно за то, что мы не могли предусмотреть такой объем снега и доставили огромные неудобства всеми жителям. Потому что, еще раз говорю, это было стихийное бедствие. Станем стараться работать лучше», — сказал Метшин.