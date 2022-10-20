Метшин о послании Минниханова: Мы услышали в этих словах уверенность в завтрашнем дне

Послание Президента Татарстана к Госсовету республики – большое событие в жизни региона и очень важно, что, несмотря на сложное время, татарстанцы слышат уверенность в завтрашнем дне в словах Рустама Минниханова. Об этом сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Важно, что в это непростое и тревожное время мы слышим в словах Рустама Минниханова уверенность в завтрашнем дне. У нашей республики большой запас прочности благодаря трудолюбивым татарстанцам, развитой промышленности и бизнесу, социальным проектам», – сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что послание является руководством к действиям. Метшин также отметил, что семейные ценности и культура многонационального народа республики ставится во главу угла.

«На самом деле это фундамент, то, ради чего мы живем, трудимся и должны стараться», – приводит слова градоначальника пресс-служба мэрии Казани.

Во время своей речи Президент РТ отметил, что экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам. Минниханов также заявил, что бесценным достоянием Татарстана является уважительный диалог между представителями всех народов большой татарстанской семьи, забота о сохранении и развитии языков, культуры, традиций.