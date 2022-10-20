Минниханов: «Экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам»

Валовой региональный продукт Татарстана составит по итогам 2022 года 3,7 трлн рублей. Об этом сообщил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету республики.

Руководитель республики отметил, что в текущем году предприятия столкнулись с целым рядом вызовов, в том числе с ограничениями во внешней торговле и нарушением логистических цепочек, а также с тем, что был закрыт доступ к западным технологиям и кредитным ресурсам.

«Однако благодаря прочному фундаменту, заложенному в предыдущие годы, бесперебойной работе предприятий и компаний, стабильной работе кредитно-финансовых организаций, реализации национальных проектов (инициированных в 2019 году Президентом РФ Владимиром Путиным — прим. Т-и), федеральным и региональным мерам поддержки экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам», — подчеркнул Рустам Минниханов.

По его словам, ожидается, что валовой региональный продукт составит по итогам года около 3,7 трлн рублей, предприятия отгрузят продукцию на 4,4 трлн рублей, объем строительных работ превысит 460 млрд рублей, а инвестиции в основной капитал составят 750 млрд рублей.

«Важно, что удалось сохранить занятость и не допустить роста безработицы. Хочу поблагодарить за это руководителей наших предприятий и федеральное Правительство — за меры господдержки занятости», — сказал Президент РТ.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание помимо депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, главы общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.