Метшин: К 2025 году число учеников в школах Казани достигнет 200 тыс. человек

В 2025 году в школах Казани будут обучаться около 200 тыс. детей. Об этом в ходе прямого эфира в Instragram рассказал мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

По его словам, на данный момент администрация города всеми силами старается увеличить число мест в школах и лицеях, в том числе по национальному проекту «Демография». Так, в трех школах Казани уже были сделаны пристрои для обеспечения дополнительных мест.

«Мы в этом больше всех нуждаемся потому, что с 2009 года уверенно идет прирост нашего населения за счет рождаемости. Если в прошлом году в школах было 148 тыс. детей, в этом — 160, то уже в 2025 году мы ждем 200 тыс. детей», — сказал мэр во время трансляции.

Он обратил внимание на то, что перед казанскими школами и администрацией города стоит задача не только обучить такое большое количество учеников, но и организовать для них горячее питание.

«Это серьезный вызов для нас, но мы постараемся держать темп», — заверил жителей города Метшин.

Он также напомнил, что 1 сентября в Казани открыли лицей №188 «Бионика» на 1,2 тыс. учащихся в микрорайоне «Салават Купере» и многопрофильный лицей №11 «Унбер» в ЖК «Арт-Сити», рассчитанный на 1,5 тыс. школьников.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что с 1 сентября сотрудники частных охранных предприятий будут обеспечивать безопасность в школах Казани.