«Бионика», «Унбер» и «Союзмультпарк»: какие подарки получили школьники РТ в День знаний

В Татарстане сегодня открыли двери более 1,4 тыс. школ. Восемь учебных заведений приняли школьников впервые. В открытии новых школ приняли участие первые лица республики. Как это было – в обзоре ИА «Татар-информ».

В «Салават Купере» открыли лицей №188 «Бионика»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Уникальная лаборатория и два бассейна: что ждет учеников в «Бионике»

В казанском микрорайоне «Салават Купере» с участием Президента РТ Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина сегодня открыли лицей № 188 «Бионика».

Президент РТ поздравил собравшихся на открытии лицея школьников, педагогов и их родителей с Днем знаний.

«Я радуюсь, что такая современная школа появилась в „Салават Купере“. Мы очень надеемся, что наши дети будут довольны. Восемь первых классов — это говорит об огромном потенциале этого района. Хочу пожелать родителям, чтобы дети приносили только радость, дарили хорошие эмоции. Дети — это наше будущее. Всё, что мы сделаем для них, вернется нам обратно», — сказал Минниханов.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1,2 тыс. учащихся. На сегодняшний день в лицей зачислено 690 человек, в том числе 228 первоклассников. Сформировано 25 классов.

Рустам Минниханов: «Дети — это наше будущее. Всё, что мы сделаем для них, вернется нам обратно» Фото: president.tatarstan.ru

В классах имеется все необходимое современное оборудование, в том числе интерактивные доски. При кабинетах химии, физики и биологии оборудованы лаборантские. Помимо этого, в лицее оборудованы два инженерно-технологических кабинета, два бассейна и два спортивных зала, актовый зал, благоустроены прилегающие территории.



В школьных коридорах для детей установлены удобные мягкие диваны, на первом этаже оборудована коворкинг-зона, где школьники смогут читать, делать уроки или просто отдыхать в свободное время. Для учеников группы продленного дня будет организован дневной сон. Для доставки школьников к месту учебы Комитет по транспорту Казани разработал маршрут рейсового школьного автобуса.

Новый лицей «Унбер» принял 1,5 тыс. учеников

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня принял участие в открытии многопрофильного лицея № 11 «Унбер», рассчитанного на 1,5 тыс. учащихся.

«В Советском районе Казани, в жилом комплексе „Арт Сити“, гостеприимно распахнула двери новая современная школа. Сегодня вместе с вами за парты сядут почти 450 тыс. учащихся, из них более 150 тыс. казанских ребят. В том числе впервые порог школы в Казани переступят около 20 тыс. первоклассников, среди них около 200 „унберовцев“», — сказал глава парламента собравшимся.

Фарид Мухаметшин принял участие в открытии многопрофильного лицея № 11 «Унбер», рассчитанного на 1,5 тыс. учащихся Фото: © Михаил Захаров, / ИА «Татар-информ»

Мухаметшин подчеркнул, что школа — это фундамент, на котором строится общественное знание. «Будущее страны в руках тех, кто сегодня входит в школьные классы, аудитории вузов, чтобы учиться и учить. С этим пониманием в Татарстане многое делается для модернизации образовательной сферы», — отметил он.

В новом лицее созданы все условия для успешной учебы, укрепления здоровья, активных занятий спортом. «Прекрасно оборудованы учебные классы, есть актовый зал, спортплощадки и плавательный бассейн. Более того, сформирована отличная команда педагогов — творческих и увлеченных своим делом людей», — продолжил Председатель Госсовета Татарстана.

Поздравляя присутствующих на торжественной линейке с Днем знаний, Мухаметшин заметил, что это «не только праздник детства, но и день, объединяющий все поколения». «Это праздник тех, кто постоянно повышает свой профессиональный уровень, для кого учеба является важным условием саморазвития», — убежден он.

Лицей будет работать в одну смену при шестидневной учебной неделе по четырем направлениям — математическому, лингвистическому, химико-биологическому и гуманитарному. На данный момент здесь будут учиться 737 школьников.

Лицей будет работать в одну смену при шестидневной учебной неделе по четырем направлениям Фото: © Михаил Захаров, ИА «Татар-информ»

Особенностью лицея стала собственная разработка — мобильное приложение, которое поможет школьникам получать дополнительную информацию, а учителям и родителям — оперативно общаться. В нем объединено все необходимое — оценки, расписание, домашние задания, анонсы мероприятий, есть возможность заглянуть в меню столовой и оставить свой отзыв, а также организован документооборот (родители смогут легко и просто получить необходимые справки).

В лицее будет реализован проект «Иммерсивная школа». Дети с помощью очков виртуальной реальности смогут изучить правила поведения при опасных ситуациях.

В Автограде открылся четвертый в Татарстане полилингвальный комплекс «Адымнар»

В Набережных Челнах состоялось открытие полилингвальной гимназии «Адымнар — Чаллы». Участниками церемонии и школьной линейки стали Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Челнов Наиль Магдеев, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и другие.

Согласно концепции полилингвальных комплексов, обучение здесь будет вестись на русском, татарском и английском языках.

Участником открытия полилингвальной гимназии «Адымнар — Чаллы» стал Минтимер Шаймиев Фото: nabchelny.ru

«Пока аналогов таких школ нет. Мы первыми в стране воплотили такую идею, чтобы наши дети выросли конкурентоспособными в мировом масштабе. Мир все больше открывается, и наши дети будут служить в республике, в любой точке мира, и они должны быть достойно представлены, — отметил Минтимер Шаймиев. — Когда все границы открыты, дети будут в любой точке мира, они достойно смогут представить Татарстан. В этом будущее и огромный смысл».

Проект школы является типовым, такие же учреждения есть в Елабуге и Казани, а 20 августа состоялось открытие в Актаныше. Основное здание состоит из четырех блоков, оборудовано учебным, административным корпусами, медицинским помещением, столовой, актовым залом, библиотекой, гардеробом, спортивным блоком.

Мэр города Наиль Магдеев поблагодарил всех людей, которые принимали участие в создании и открытии гимназии. Градоначальник подчеркнул, что сегодня знаменательный день в истории города.

«Наличие такого образовательного учреждения имеет особенное значение для нашего многонационального города, где проживают более 80 национальностей, — сказал Наиль Магдеев. — Поблагодарим Минтимера Шаймиева, также слова благодарности хотел бы выразить Татьяне Ларионовой, которая с первого дня курировала строительство.

За последние шесть лет мы ввели в эксплуатацию шесть новых школ и 20 новых детсадов. Неделю назад мы открыли такую же современную школу в Замелекесье. Уверен, что „Адымнар“ станет лучшей гимназией нашей страны».

Второй учебный год подряд в Пестречинском районе открываются новые школы

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в открытии нового лицея «Алгоритм» в деревне Куюки в Пестречинском районе РТ. На торжественной линейке, на которой присутствовали ученики первых классов и руководство республики, Премьер-министр Татарстана поздравил всех с Днем знаний и открытием нового образовательного учреждения.

«От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и от себя лично поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем знаний. Сегодня мы открываем технологический лицей в деревне Куюки, который стал долгожданным подарком для всех детей и родителей Пестречинского района», — отметил Песошин.

Премьер-министр РТ подчеркнул, что ежегодно возрастают требования к современным школам, и новая школа «Алгоритм» обеспечена всем необходимым оборудованием и инфраструктурой. Отдельные поздравления Песошин адресовал педагогам и родителям учеников.

«В этот день мы выражаем признательность всем преподавателям за их педагогический талант, доброту, самоотверженный труд учителя и наставника. Отдельные поздравления родителям. Мы с вами ежедневно доверяем школе самое ценное, что у нас есть, — наших детей. Сегодня для многих из них начинается новый жизненный этап. Важно оказать им поддержку, обеспечить преемственность образования и воспитания в школе и семье. Сердечно поздравляю всех учащихся, педагогов и воспитателей, всех работников системы образования республики с началом учебного года. В этот день хочу пожелать вам, чтобы год стал ярким, наполненным интересными событиями и добрыми делами», — сказал глава Правительства РТ.

Школа на 1,2 тыс. места была построена за 176 дней. В новом учебном году за парты лицея «Алгоритм» сядут 1375 детей. Обучать детей в новой школе будет коллектив из 75 педагогов. Самое большое помещение в здании — бассейн с двумя чашами. Есть также столовая на 456 посадочных мест, актовый зал на 560 мест, два спортзала, тренажерный зал, библиотека. Особенно интересно у учеников будут проходить уроки технологии. Девочек ожидают занятия в студиях кройки и шитья, кулинарного искусства. Во втором кабинете кулинарного искусства уже оборудован кухонный гарнитур с плитами и раковиной, а мальчиков будут обучать в столярной и слесарной мастерской. Также в здании школы расположены кабинет инженерного творчества, зал хореографии. На пришкольной территории ученики смогут заниматься в зоне воркаута, игровой, баскетбольной, футбольной площадке, хоккейной коробке.

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов отметил, что второй учебный год подряд в муниципалитете открывается новая школа.

«Невероятно, но второй год подряд учебный год в Пестречинском районе мы начинаем с открытия нового образовательного учреждения. Благодаря поддержке руководства республики и совместным усилиям заветная мечта детей и родителей сегодня осуществилась. Это не просто школа — перед вами мощный, современный, оборудованный по последнему слову техники образовательный центр. Здесь есть все для гармоничного развития наших детей. 1 сентября эта школа начинает писать свою историю», — сказал руководитель района.

Ильхам Кашапов поздравил всех гостей с открытием школы и началом нового учебного года, озвучил предстоящие задачи.

Айдар Метшин открыл детский сад в Нижнекамске после реконструкции

А в Нижнекамске сегодня после реконструкции состоялось торжественное открытие детского сада № 11 «Березка». В мероприятии приняли участие мэр Нижнекамска Айдар Метшин и депутат Госдумы Олег Морозов.

Дошкольное образовательное учреждение на 162 места (общая площадь составила 2,6 тыс. кв. метров) было построено в 1969 году, и с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Из республиканского бюджета на реконструкцию детсада было выделено более 24 млн рублей по программе капитального ремонта образовательных учреждений.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин приветствовал воспитанников детского сада. «Детство — это замечательная пора, — сказал глава района. — Наша ответственность как взрослых — создавать условия для комфортного развития наших детей. Я желаю, чтобы вы, ребята, были здоровы и с удовольствием развивались».

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Депутат Госдумы Олег Морозов поделился своими воспоминаниями о 1 сентября. «Я помню свое 1 сентября, когда был первоклассником. Это почему-то не забывается, все другое стирается, а вот пионерский галстук, первая октябрятская звездочка, первая учительница остаются в памяти... Я помню до сих пор, как ее зовут — Анна Андреевна — и как она меня ругала. Это всё самые яркие воспоминания и для маленьких граждан нашей республики, и для родителей, и для воспитателей, для которых это дело всей их жизни, чтобы детишки выросли, получили профессию и образование и были счастливы», — рассказал парламентарий.

Детский сад закрылся на ремонт 1 февраля, ребят расформировали по близлежащим учреждениям. Строители заменили инженерные сети, электрику, трубы водоснабжения и канализации, в том числе всю сантехнику, отремонтировали кровлю и оконные блоки, расширили и отремонтировали центральный вход. За счет перепланировки помещений на втором этаже появился спортивный зал, а на первом — медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, хлораторная.

Также оборудован оздоровительный блок с галокамерой, комнатами ароматерапии и приема кислородного коктейля, массажным кабинетом. Ремонтники также реконструировали прачечную, оборудовали помещение для сушки белья. Что касается безопасности детей, то для охраны учреждения оборудован специализированный пост в соответствии со всеми требованиями.

Теперь здесь созданы все условия для того, чтобы воспитатели смогли работать, реализуя свои самые интересные идеи и задумки для развития малышей. Так, в 2022 году планируется завершить устройство игровых площадок для прогулок, там установят деревянное покрытие.

Шагиахметов и Афанасьев стали гостями в химлицее, а Павлова напутствовала суворовцев

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев и вице-премьер Татарстана Мидхат Шагиахметов сегодня стали гостями торжественной линейки в химическом лицее в поселке Дубровка. Именно здесь находится лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии.

Сейчас в лицее получают образование 172 ученика. С ними работает 21 учитель. В классах учится не более 15 человек. Лицеистом стать непросто — состав учащихся формируется на конкурсной основе. В новом учебном году лицей впервые набрал параллель 6-х классов, ранее обучение здесь начиналось с 7-го класса. Дебютантом стал 6 «А» класс.

Мэр Зеленодольска напутствовал лицеистов. «День знаний — это отправная точка вашего движения к новым горизонтам, к вашему будущему. Ничего не бойтесь, преодолевайте все препятствия на пути к знаниям. Пусть и в дневниках, и в жизни у вас все будет на „отлично“», — сказал градоначальник.

Завершилась торжественная линейка исполнением песни о химическом лицее. Не забыли и про первый звонок в новом учебном году. Его дал президент школьного самоуправления Артур Багавеев.

Депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова посетила Казанское суворовское училище и поздравила преподавателей и суворовцев с Днем знаний.

«Сегодня в рядах казанских суворовцев пополнение. Поздравляю юных суворовцев с этим событием, вы открываете новую страницу в своей жизни», — обратилась к присутствующим парламентарий.

Она выразила уверенность, что Казанское суворовское училище сохраняет и приумножает лучшие традиции военного образования нашей страны. Отличительной чертой учреждения всегда были высокий уровень знаний, культура, дисциплина воспитанников и патриотическое воспитание.

«Это особо важно сейчас, когда наше общество восстанавливает историческую справедливость, возрождает преемственность поколений и историческую правду», — подчеркнула Ольга Павлова.

Она напомнила, что в стенах училища обучались более 60 генералов и 10 Героев Советского Союза и РФ.

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В школе анимации «Союзмультпарк» при помощи 3D оживят героев мультфильмов

Кроме учебных заведений в День знаний в Татарстане открыли и тематический парка развлечений «Союзмультпарк». Он начал работу в Казани на территории стадиона «Ак Барс Арена». В торжественном открытии парка принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В новом парке детей будут обучать азам создания анимации в различных стилях и техниках, основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания, операторской работы. При помощи искусственного интеллекта и 3D-анимации дети смогут взаимодействовать с героями классических и новых мультфильмов.

Рустам Минниханов осмотрел основные площадки школы анимации, ознакомился с интерактивными аттракционами, технологиями виртуальной и дополненной реальности.

Ожидается, что полностью «Союзмультпарк» откроется в ноябре текущего года. Посетителям будут доступны 13 мультимедийных аттракционов, которые позволят не только погрузиться в мир анимации, но и расскажут о национальных традициях Республики Татарстан. Также здесь появится кафе, стилизованное под деревню Простоквашино.