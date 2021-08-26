В школах Казани с 1 сентября обеспечивать безопасность будут сотрудники ЧОП

Обеспечивать безопасность во всех школах Казани с 1 сентября будут сотрудники частных охранных предприятий. Об этом сообщил журналистам начальник Управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«Количество сотрудников ЧОП зависит от здания. Мы понимаем, что нет одинаковых зданий образовательных организаций, все они разные», – сказал спикер.

Ризванов подчеркнул, что услуги ЧОП будут оплачиваться из городского и республиканского бюджетов. С родителей школьников плата взиматься не будет.

«Есть определенный перечень, который согласован с Росгвардией и сотрудниками полиции, и любая организация охранять школы не будет. Проходят проверки, и мы смотрим, действительно ли организация соответствует для охраны школ. Скорее всего, сотрудники ЧОП будут без оружия. Но это нужно уточнять», – отметил начальник Управления образования Казани.

Он добавил, что будут учитываться все требования безопасности образовательной организации. «В первую очередь это кнопки тревожной сигнализации, системы контроля доступа в учреждения», – заключил спикер.

В новом учебном году казанские школы пополнятся обновленными системами безопасности, современными металлорамками и металлодетекторами, системами контроля и управления доступом, экстренного оповещения, тревожными кнопками. За лето был проведен ремонт ограждений территорий, калиток, ворот, помещений охраны. На эти цели из городского бюджета было выделено более 116 млн рублей.

Ранее на Республиканском августовском совещании работников образования и науки в Актаныше Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что на обеспечение охраны школ первой и второй категорий из республиканского бюджета выделят 457 млн рублей.