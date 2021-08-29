Метшин и еще пятеро казанцев взяли собак из приюта на акции в парке Горького

Фото: Владимир Васильев

Мэр Казани Ильсур Метшин, главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий и еще четверо жителей столицы Татарстана нашли себе новых питомцев из числа обитателей приюта для собак на акции «Дай лапу», прошедшей сегодня в парке имени Горького.

Как отмечает портал kzn.ru, Ильсур Метшин выбрал питомца вместе с младшим сыном Радмиром. Щенку, которому всего два с половиной месяца, дали имя Аяврик — так в советском фильме «Друг Тыманчи» звали брошенного волчонка.

Фото: © Владимир Васильев

«Вот теперь одним брошенным четвероногим меньше, будет жить с нашими собаками. Как мне сказали, щеночка нашли на стройке. Он скулил возле вагончика — видимо, голодный был. У нас вокруг строек живут собаки, но после окончания работ, к сожалению, зачастую их бросают», — заметил мэр.

Главный тренер клуба «Рубин» Леонид Слуцкий выбрал животное повзрослее. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», собаку назвали Квара — в честь футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелия. «И даже если наш лучший игрок решит когда-то нас покинуть, он у нас все равно останется, просто немного в другом качестве», — пошутил наставник казанцев.

Фото: © Владимир Васильев

Животное поселят на тренировочной базе «Рубина», где для него построят вольер. Ухаживать за собакой и гулять с ней спортсмены будут по очереди.

Всего сегодня в парк Горького из приюта для бездомных животных «Зооцентр» привезли 15 собак разных возрастов — от двух месяцев до шести — семи лет. Казанцы могли познакомиться с ними, погулять и поиграть, а также взять питомца к себе домой.

Фото: © Владимир Васильев

Директор приюта «Зооцентр» Рустем Нуруллин заметил, что это уже второе мероприятие подобного формата, проходящее в Казани. Первое состоялось в июле в Горкинско-Ометьевском лесу, тогда новых хозяев нашли девять собак из 12. «Сегодня интереса к этой акции стало больше. Надеюсь, благодаря таким мероприятиям люди захотят брать животных из приютов», — подчеркнул он.

Среди пришедших поддержать акцию в парке Горького были художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский, певица Эльмира Калимуллина, олимпийская чемпионка Марта Мартьянова с супругом. Они пока не стали брать собак к себе домой, но поиграли с ними.

Фото: © Владимир Васильев

«У нас есть большое желание сделать Казань городом без бездомных животных. К сожалению, в нашей стране пока нет такого исчерпывающего опыта. И сегодняшняя акция, конечно, не решит всех проблем, но поможет обратить внимание на ответственное отношение к нашим четвероногим друзьям», — прокомментировал мероприятие в парке Горького Ильсур Метшин.

Посетители акции «Дай лапу» могли послушать лекции экспертов и узнать, как заботиться о собаках, чем их кормить и как воспитывать. Своим опытом делились ветеринары, кинологи и зоопсихологи. Для владельцев собак работал мобильный пункт бесплатной вакцинации. Также была организована благотворительная ярмарка, часть вырученных средств пойдет на помощь приюту. Вновь провести аналогичное мероприятие предполагается осенью.