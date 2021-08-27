Жители Казани в парке имени Горького смогут выбрать себе собаку из приюта

В воскресенье, 29 августа, в казанском Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоится благотворительное мероприятие «Дай лапу». Жители столицы Татарстана смогут познакомиться с собаками из казанского приюта для бездомных животных «Зооцентр» и при желании выбрать себе питомца.

Дирекция парков и скверов Казани отмечает, что все животные имеют необходимые прививки. Забравших собак к себе домой ждут подарки от организаторов. Кроме того, все казанцы, которые придут на акцию со своими питомцами, смогут получить для животных банданы и именные бейджи.

Кроме того, во время фестиваля ветеринары, кинологи и зоопсихологи дадут рекомендации по уходу за животными. В частности, ветеринар Юлия Богатырева выступит с лекцией на тему «Я завел питомца. Что дальше?», а кинолог Регина Мухаметханова расскажет, как подготовиться к тому, чтобы взять животное из приюта, и проведет показательное выступление своей собаки.

Основательница школы дрессировки собак «Славный пес» Анастасия Костенко поделится советами по правильному общению с питомцами, а кинолог Мария Хайруллина объяснит особенности воспитания и дрессировки собак из приютов.

Помимо прочего, будут организованы детские мастер-классы по рисованию и изготовлению фигурок животных, а также фотосессия с собаками. Будет работать и благотворительная ярмарка, часть вырученных средств пойдет на помощь приюту. Также посетители смогут принести корм и другие необходимые вещи для приюта, их нужно будет оставить на «столе добра».

Пришедшие на фестиваль смогут бесплатно вакцинировать животных. Для питомцев предусмотрена отдельная зона отдыха с водой. Мероприятие пройдет на зеленом поле парка имени Горького с 11 до 15 часов.

Мэр Казани Ильсур Метшин ранее объявил на круглом столе, посвященном ответственному обращению с животными, что намерен на предстоящей акции забрать к себе домой собаку из приюта, о чем сообщало ИА «Татар-информ».