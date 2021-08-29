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Ру Тат
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29 августа 2021  13:09

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял себе щенка из приюта и назвал его Квара

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял себе щенка из приюта на благотворительной акции «Дай лапу», которая проходит сегодня в казанском парке Горького.

Своего нового питомца Леонид Викторович назвал Квара. По сведениям ИА «Татар-информ», собака будет жить на базе «Рубина» в Соцгороде.

Напомним, что накануне Слуцкий получил госнаграду из рук Президента Татарстана Рустама Минниханова. Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Республики.

 

#фк рубин #леонид слуцкий
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