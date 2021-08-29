Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял себе щенка из приюта и назвал его Квара

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял себе щенка из приюта на благотворительной акции «Дай лапу», которая проходит сегодня в казанском парке Горького.

Своего нового питомца Леонид Викторович назвал Квара. По сведениям ИА «Татар-информ», собака будет жить на базе «Рубина» в Соцгороде.

Леонид Слуцкий взял себе щенка из приюта на благотворительной акции «Дай лапу», которая проходит сегодня в казанском парке Горького 🐶



Своего нового питомца Леонид Викторович назвал Квара 😏 pic.twitter.com/HTp1fKmpKf — «Рубин» Казань (@fcrk) August 29, 2021

Напомним, что накануне Слуцкий получил госнаграду из рук Президента Татарстана Рустама Минниханова. Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле и была приурочена ко Дню Республики.