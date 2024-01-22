Метровые сугробы и дефицит продуктов: когда устранят последствия бурана в Казани

Обильный снегопад всего за пять дней принес в Казань месячную норму осадков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани за пять дней выпало 106% от месячной нормы осадков

В Казани за пять дней выпало 49 мм, или 106% месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова за эти дни местами выросла до одного метра – это рекордный показатель осадков за короткий период за последние 14 лет, рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Всего же за январь уровень выпавшего снега превысил 73,2 мм и составил 159% месячной нормы осадков. Максимальное количество наблюдалось с 19 по 20 января – 19 мм, а также с 20 по 21 января – 15 мм.

Особая нагрузка на минувшей неделе пришлась на дорожные службы. Водители снегоуборочной техники, по словам мэра Казани Ильсура Метшина, с начала снегопада работают по 14-16 часов в сутки, чтобы ликвидировать снежные заторы.

По словам Ильсура Метшина, водители снегоуборочной техники с начала снегопада работают по 14-16 часов в сутки Фото: kzn.ru

С 17 по 22 января с дорог Казани вывезли 157,2 тыс. тонн снега, из них на снегоплавильные пункты – 65,2 тыс. тонн. Всего за месяц с казанских дорог убрали 320 тыс. тонн снега, а с начала зимы – 680 тыс. тонн, что почти на 100 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Снегоплавильные пункты работают в условиях повышенной нагрузки. На них завозится свыше 11 тыс. тонн снега в сутки при штатной производительности 8 тыс. тонн. Часть снега складируют на территории пункта и при снижении потока утилизируют», – подчеркнул Игорь Куляжев.

В уборке дворов задействовали 2,3 тыс. дворников, им помогают неравнодушные жители

Помимо дорожных служб снегопады значительно прибавили работы и коммунальщикам. Уборкой дворовых территорий от снега в Казани занимаются 2,3 тысячи дворников, задействовано 162 единицы спецтехники, дополнительно было привлечено 78 единиц арендной техники, рассказал замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

​В исполкоме поблагодарили неравнодушных казанцев, которые взяли в руки лопаты и сами вышли на уборку дворов в помощь жилищно-коммунальным организациям Фото: kzn.ru

«Основные задачи, которые надо было решать в эти снежные дни, — это расчистка проходов и проездов во дворах и на внутриквартальных дорогах, а также расчистка подъездов к контейнерным площадкам и очистка кровель от снеговых шапок», — отметил он.

Замруководителя исполкома поблагодарил неравнодушных казанцев, которые взяли в руки лопаты и сами вышли на уборку дворов в помощь жилищно-коммунальным организациям.

Вместе с тем за все время плана «Буран» в систему «Открытая Казань» поступило более 2,8 тыс. жалоб от казанцев на уборку дворовых территорий. Пик пришелся на субботу, 20 января, – 890 заявок. Для сравнения: в прошлый понедельник, 15-го числа, их было только 40 – увеличение произошло в 22 раза. Также в систему поступило 70 жалоб на вывоз ТКО. Их количество за неделю выросло в 8 раз – с 5 до 38 заявок.

Особая нагрузка на минувшей неделе пришлась на дорожные службы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вывоз снега, своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок был осложнен отсутствием или сложностью доступа к ним. Площадки были запаркованы машинами, а также были проблемы с невывозом и некачественной уборкой снега», – добавил Гиниятуллин.

На данный момент службы жилищно-коммунального хозяйства выполнили около 40% заявок, остальные включены в число приоритетных и будут исполнены в ближайшее время.

За пять дней снегопада в городе зафиксировали 8 аварий на сетях водоснабжения

За пять дней снегопада – с 17 по 21 января – в Казани зафиксировали восемь существенных аварий на сетях водоснабжения. Пять из них на данный момент ликвидированы, три находятся в работе, рассказал Искандер Гиниятуллин.

В Казани зафиксировали восемь существенных аварий на сетях водоснабжения Фото: © Александр Попов / «Татар-информ»

Так, течи возникли на улицах Яруллина, Декабристов, проспекте Амирхана, авария случилась в поселке Северный. Из-за того, что вода заполнила проезжую часть, там было осложнено движение по дорогам.

Помимо этого, на объектах «Казэнерго» произошло семь отключений отопления. Гиниятуллин заверил, что все инциденты были решены своевременно.

«Шесть отключений произошло на сетях “Казанских электрических сетей”, это связано с порывистым ветром и обильными снегопадами. Также задачи решались оперативно, и большого влияния на качество жизни горожан это не оказало», – заключил замруководителя исполкома города.

Напомним, сегодня на водопроводной сети у дома №15 по пр. Амирхана произошла авария, из-за чего на нескольких улицах случился потоп. Движение транспорта от Четаева до Чистопольской по направлению движения в сторону моста «Миллениум» временно ограничено. Для устранения аварии задействовано 3 бригады аварийной службы и 16 единиц техники МУП «Водоканал».

Искандер Гиниятуллин заверил, что все инциденты были решены своевременно Фото: kzn.ru

Днем ранее аналогичная ситуация наблюдалась на улице Декабристов возле дома №83. Из-за этого в ряде домов отключили водоснабжение и перекрыли для движения автомобилей часть дороги.

В исполкоме призвали казанцев не оставлять машины на обочинах и трамвайных путях

Особые неудобства в борьбе с последствиями стихии коммунальщикам и дорожным службам доставили нерадивые автолюбители, которые бросали свои машины на обочинах дорог, под контактной сетью троллейбусов и даже на трамвайных путях, перекрывая тем самым проезды и затрудняя очистку улиц от снега.

Хотя ГИБДД в эти дни неоднократно предупреждало водителей о необходимости переждать снегопады дома, многие просто проигнорировали сообщения. В связи с этим в исполкоме Казани призвали автовладельцев не бросать свои транспортные средства в нарушение правил дорожного движения, ведь работы по уборке и вывозу снега продолжаются.

Особые неудобства в борьбе с последствиями стихии коммунальщикам и дорожным службам доставили нерадивые автолюбители Фото: © «Татар-информ»

Просьбу на оперативном штабе по уборке снега озвучил замруководителя ведомства Ильдар Шакиров: «Даже одна брошенная машина доставляет неудобство тысячам казанцев, сбивая работу всей маршрутной сети города».

По его словам, все эти случаи отрабатываются с ГИБДД, но на это требуется значительное время.

Сложившийся из-за снегопадов дефицит продуктов будет ликвидирован в течение дня

Снегопады в Казани сказались также на работе ряда предприятий торговли, в первую очередь – продовольственных магазинов у дома. Из-за перекрытых федеральных трасс подвоз продуктов был значительно затруднен, подчеркнул Ильдар Шакиров.

По словам Ильдара Шакирова, исполком уже провел работу с руководителями крупных торговых сетей, в процессе был скорректирован план завоза продуктов Фото: kzn.ru

«Дефицит был отмечен только в категории продуктов “фреш”: молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи. С учетом того, что они подвозятся регулярно и запасов по ним не формируется», – прокомментировал он.

По словам Шакирова, исполком уже провел работу с руководителями крупных торговых сетей, в процессе был скорректирован план завоза продуктов.

«В первую очередь будут завозить продукты в те магазине, где наибольший дефицит. Ими привлечены дополнительные силы и средства для расчистки подъездных сетей. Также эту работу в учет взяли подрядные организации администраций районов. Дефицит будет ликвидирован в ближайшее время, в течение дня», – заключил замруководителя исполкома.

Система здравоохранения города на минувшей неделе работала в штатном режиме Фото: kzn.ru

Снегопады не помешали системе здравоохранения Казани работать в штатном режиме

Вопреки обильным снегопадам, система здравоохранения города на минувшей неделе работала в штатном режиме. За прошедшие сутки медицинские работники осуществили более 1 тыс. выездов, рассказал замминистра здравоохранения РТ – начальника Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

«Система здравоохранения, несмотря на погоду, работала штатно. Наблюдавшиеся сложности в проезде к домам, особенно в частном секторе, быстро разрешались. Подъездные пути к стационарам были очищены с приоритетным статусом. Затруднений с госпитализацией пациентов не наблюдалось», – прокомментировал он.

Амбулаторное звено здравоохранения города, по словам Жаваронкова, также отработало в установленном порядке, график работы в выходные не менялся. Замминистра здравоохранения РТ также поблагодарил руководство города за оперативное решение проблем и подчеркнул, что в уборке снега помогали и неравнодушные казанцы.

​Снегоплавильные пункты работают в условиях повышенной нагрузки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На ликвидацию последствий снегопада в Казани потребуется более двух недель

По предварительным расчетам, на ликвидацию последствий продолжительных снегопадов в Казани понадобится порядка двух недель, считает замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. В ближайшие дни по прогнозу осадков не ожидается, но дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме. Упор сделают на расчистку как магистральных, так и второстепенных дорог, внутриквартальных проездов, дорог жилых массивов, подземных и надземных переходов, остановочных карманов и тротуаров.

Ильсур Метшин, в свою очередь, призвал казанцев отнестись с пониманием к сложившимся трудностям и отметил, что привести всю территорию города в порядок в одночасье невозможно.

«Раздражение людей, до которых техника не дошла в нашем огромном городе с большим количеством поселков, понятно, но давайте подумаем о тех, кто двое суток чистил улицы. В пятницу буквально свалился снежный шторм, и люди, не отдыхая, продолжили бороться, чистить улицы от снега. Уж кто недовольны, так это, наверное, они должны быть», – отметил градоначальник.

​В ближайшие дни по прогнозу осадков не ожидается, но дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме Фото: kzn.ru

Он также напомнил, что зимой в 2022 и 2023 годах с улиц города вывезли 900 тыс. тонн снега, а в этом году показатель уже на сегодня достиг 680 тыс. тонн. С учетом того, что пока еще не убраны обочины дорог, а всего в Казани должно убираться 23 млн кв. метров, рекорд не заставит себя долго ждать. На данный момент “пробиты” основные магистрали, дороги первой, второй, третьей категории, впереди коммунальщикам еще предстоит огромная работа.

«Последствия стихии одним щелчком мы не разгребем, но хочу заверить наших уважаемых жителей, что делается все возможное для скорейшего устранения последствий аномального снегопада. Когда за один день выпадает месячная норма – это не снегопад, а стихийное бедствие и настоящий снежный шторм», – заключил мэр.