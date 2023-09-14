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«Метроэлектротранс» объяснил задержки в движении троллейбуса №1 в Казани
Увеличение троллейбусного маршрута №1 не связано с периодическими задержками на линии. Причиной стали скопления машин в зоне строительства развязки на Горьковском шоссе, заявили в МУП «Метроэлектротранс».
«Количество машин, выходящих на линию, осталось таким же. Интервалы не изменились, также 4-5 минут. Бывают задержки из-за скопления машин по ул. Краснококшайской и Фрунзе в связи с проводимыми работами по строительству развязки по ул.Горьковское шоссе», — ответили в пресс-службе предприятия на вопросы жителей.
О ходе реконструкции Горьковского шоссе, и почему это важно для Казани, можно узнать в материале «Татар-информа».
Напомним, ранее в мэрии Казани рассказали о причинах частых поломок трамваев и почему столицы РТ не закупает электробусы КАМАЗа.
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