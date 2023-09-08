В мэрии объяснили, почему Казань не закупает татарстанские электробусы

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани нет инфраструктуры, необходимой для запуска электробусов. Кроме того, этот вид транспорта значительно дороже троллейбусов, сообщили в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет по транспорту.

Вопрос мэрии задали казанцы, которых заинтересовало, почему электробусы, которые производит КАМАЗ, так и не курсируют по столице Татарстана. «Цены на электробусы в разы выше, чем на троллейбусы, а также для них нужно создать инфраструктуру, чтобы обслуживать электробусы. В Казани такой инфраструктуры нет», — прокомментировали в исполкоме.

Напомним, что в 2021 году по троллейбусному маршруту №3 в Казани в тестовом режиме запустили электробус. За три месяца работы общественный транспорт перевез 38 тыс. пассажиров. Эксперимент продлился до середины октября, однако так и не получил продолжения. Хотя по Москве татарстанские электробусы КАМАЗ регулярно курсируют уже с 2018 года.

В апреле этого года Правительство России выделило 86,5 млрд рублей субсидий на развитие электротранспорта в регионах. В 2023–2025 годах их получат Краснодарский, Пермский и Красноярский края, Липецкая, Нижегородская, Саратовская, Ростовская, Курская, Волгоградская, Ярославская области. Помимо реконструкции трамвайных путей и покупки трамваев, им выделят средства для закупки 284 электробусов и 124 зарядных станций.