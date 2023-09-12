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В мэрии назвали причины частых поломок трамваев в Казани
Жители Казани обратились к мэрии из-за частых поломок трамваев. В Комитете по транспорту назвали наиболее распространенные причины сбоев в работе.
Пользователей возмутили задержки в пути из-за необходимости пересаживаться на другой маршрут и дополнительного времени, потраченного на ожидание следующего транспорта.
«К сожалению, сбой в работе электрического транспорта может произойти по причинам скопления автотранспорта на трамвайных путях, отключении электроэнергии, повреждения контактной сети или путевого хозяйства, технической неисправности вагона», — ответили в исполкоме.
Пассажирам напомнили, что если поездка была прервана по вине транспортного предприятия, они имеют право требовать возврата денежных средств.
Ранее казанцам сообщили, что из-за нехватки водителей одно из транспортных предприятий Казани сокращает автобусы на маршрутах.
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