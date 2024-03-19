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«Метроэлектротранс»: Из-за таяния снега воду с трамвайных путей откачивают ежесуточно
В столице Татарстана из-за установившейся в республике погоды, способствующей обильному таянию снега, работникам МУП «Метроэлектротранс» приходится в круглосуточном режиме откачивать воду с трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.
Сотрудники службы Путевого хозяйства наземного транспорта предпринимают все необходимые меры для предотвращения затопления участков пути. В частности, организована очистка ливневой канализации, расположенной на трамвайном полотне, пояснили в «Метроэлектротрансе».
Для избежания накопления талой воды созданы водоотводы от 66 стрелочных переводов и девяти разворотных петель и узлов, а также в 21 месте подтопления трамвайного полотна.
Помимо этого, аварийные бригады оперативно устраняют заявки и замечания центрального диспетчера и водителей трамваев, уточнили на предприятии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике сохранится погода без осадков и с плюсовыми температурами днем (сегодня в Казани — до 3 градусов тепла).
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