«Метроэлектротранс»: Из-за таяния снега воду с трамвайных путей откачивают ежесуточно

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В столице Татарстана из-за установившейся в республике погоды, способствующей обильному таянию снега, работникам МУП «Метроэлектротранс» приходится в круглосуточном режиме откачивать воду с трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

Сотрудники службы Путевого хозяйства наземного транспорта предпринимают все необходимые меры для предотвращения затопления участков пути. В частности, организована очистка ливневой канализации, расположенной на трамвайном полотне, пояснили в «Метроэлектротрансе».

Для избежания накопления талой воды созданы водоотводы от 66 стрелочных переводов и девяти разворотных петель и узлов, а также в 21 месте подтопления трамвайного полотна.

Помимо этого, аварийные бригады оперативно устраняют заявки и замечания центрального диспетчера и водителей трамваев, уточнили на предприятии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике сохранится погода без осадков и с плюсовыми температурами днем (сегодня в Казани — до 3 градусов тепла).