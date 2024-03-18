В Татарстане сохранится погода без осадков и с плюсовыми температурами днем

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В ближайшие дни в Татарстане ожидается погода преимущественно без осадков. Ночами по-прежнему будет морозно, зато днем столбики термометров будут держаться выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Только завтра, 19 марта, из-за прохождения размытого атмосферного фронта северного циклона ночью местами возможны снег и мокрый снег, туман, однако днем под влиянием смещающегося антициклона существенных осадков не ожидается. Ночью температуры воздуха составят от −2 до −7 градусов, местами — до −12. Днем — от −1 до +4.

Затем 20 и 21 марта в республике ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью похолодает до 7-13 градусов ниже нуля, при прояснениях — до −18. В светлое время суток — от 0 до +5 градусов.

Предварительно, в пятницу и субботу, 22 и 23 марта, ситуация не изменится. Осадки маловероятны. В ночное время суток столбики термометров покажут от −6 до −11 градусов, а днем — от 1 до 6 со знаком плюс.