В Татарстане ожидается туман и до 4 градусов тепла

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 19 марта, в Татарстане температурный фон немного понизится, но в целом сохранится достаточно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Днем под влиянием смещающегося с северо-запада антициклона прекратятся ночные осадки в виде небольшого снега и мокрого снега, шедшие местами из-за прохождения через регион размытого атмосферного фронта северного циклона.

Кроме того, кое-где утром, включая Казань, сохранится опустившийся в темное время суток туман. Прогнозируется северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных -2, -7 градусов (а при прояснениях — и до -12) в дневные часы температура воздуха по Татарстану поднимется до -1, +4 градусов (в столице РТ — до 1–3 градусов тепла).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике сохранится погода без осадков и с плюсовыми температурами днем.