Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, сильном снеге и гололеде

Сегодня и завтра на территории Татарстана ожидается заметное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, во второй половине дня 1 апреля, ночью и днем 2 апреля местами по республике, включая Казань, опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Кроме того, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на части территории региона они будут сильными. Небо над республикой останется облачным. Будет дуть умеренный северо-восточный и восточный ветер.

В отдельных районах (в частности, в столице РТ в темное время суток) возможен гололед. На дорогах образуется гололедица, местами сильная, снежные заносы, снежная каша, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +2 градусов (в Казани — от -1 до +1). В дневные воздух прогреется до 0, +5 градусов (в столице Татарстана — до +3, +5), а на юге региона — и до 9 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, в конце этой недели и начале следующей в республике установится неустойчивая погода с сильным ветром и дождями. Температурный фон сначала повысится до +13 градусов, а затем понизится.