«Снежные заряды и шквалистый ветер»: профессор КФУ дал прогноз на начало апреля

В конце марта — начале апреля погода в столице Татарстана будет носить неустойчивый характер. В городе возможны снегопады и оттепели. Об этом сообщил сегодня профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это обусловлено тем, что наблюдается западно-восточный перенос с Атлантики. Если зимой Атлантика значительно теплее, то летом она несет охлаждающий эффект. Температура в ближайшую декаду будет близка к климатической норме», — пояснил метеоролог.

Переведенцев отметил, что сейчас через территорию Татарстана проходят атмосферные фронты, которые создают большую неустойчивость. Поэтому возможны шквалы и снежные заряды. Осадки могут быть смешанными.

Однако есть и хорошие новости — с 1 апреля ожидаются весенние температуры. В республику придет циклон со Средиземного моря и принесет обильные осадки. Таким образом, недобор осадков, который наблюдался в марте, начнет восполняться, добавил профессор КФУ.