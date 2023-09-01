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Общество 1 сентября 2023 07:50

В первый день осени в Татарстане ожидается до 24 градусов тепла

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В первый день осени в Татарстане ожидается до 24 градусов тепла
Фото: © Владимир Васильева/«Татар-информ»

1 сентября в Татарстане сохранится теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.

Днем воздух прогреется от +19 до +24 градусов. Будет дуть северо-западный ветер, его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Ранее в беседе с «Татар-информом» профессор КФУ рассказал, что в ближайшую декаду температура в Казани будет на один градус выше климатической нормы.

#прогноз погоды
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