Сильный снегопад и метель ожидаются в Татарстане в ближайшие дни

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане 16 и 17 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По данным синоптиков, ночью 16 февраля в отдельных районах сохранятся метель, гололед и ветер до 16 м/с. Видимость может ухудшаться до 1-2 километров.

Днем 16 февраля и в течение суток 17 февраля прогнозируются сильные осадки – снег, мокрый снег, местами с дождем. Ожидаются метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах возможны сильная гололедица и снежные заносы.

По расчетам специалистов, за этот период на большей части республики может выпасть от 15 до 25 мм осадков, что соответствует 50-100% месячной нормы.

Метеорологи также предупреждают, что обильные осадки могут привести к сходу снега и наледи с крыш зданий и других наклонных поверхностей. Жителям республики следует соблюдать осторожность.