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Метели, мокрый снег и сильный ветер до 23 м/с прогнозируются в Татарстане
Сегодня вечером, завтра ночью и утром в Татарстане опять ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным, днем — с прояснениями. По всему региону будет идти небольшой снег, мокрый снег, в ночные часы — местами умеренный.
Вечером в воскресенье, 5 марта, ночью и утром в понедельник, 6 марта, в некоторых местах, включая Казань, вероятны метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Возможно налипание мокрого снега, отмечают синоптики.
Кроме того, южный и юго-западный умеренный ветер будет усиливаться до 15–20 м/с, локально — до 23 м/с (в столице РТ — порывами до 14 м/с). На дорогах образуются снежные заносы и снежная каша, а кое-где и гололедица.
Температура воздуха в темное время суток составит от 1 до 6 градусов ниже нуля (в Казани — от -3 до -5 градусов). В дневные часы воздух по республике прогреется до -4, +1 градуса (в столице РТ — до -1, +1), замечают метеорологи.
Ранее, как сообщал «Татар-информ», МЧС напомнило татарстанцам об осторожности в сильный ветер и метель.
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