Мокрый снег, метель и сильный ветер ожидаются в Татарстане в воскресенье

5 марта на территории Татарстана ожидается облачная погода со снегом, метелями и сильным ветром. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, днем возможны снег и мокрый снег, которые не затронут Казань, ветер порывами до 15–20 м/с (в Казани — до 15—18м/с). Также прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1–2 км, налипание мокрого снега, снежная каша и гололедица.

В ночные часы столбики термометров покажут от −1 до −5 градусов, а днем — от −2 до +1.