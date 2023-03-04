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Мокрый снег, метель и сильный ветер ожидаются в Татарстане в воскресенье
5 марта на территории Татарстана ожидается облачная погода со снегом, метелями и сильным ветром. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
По данным синоптиков, днем возможны снег и мокрый снег, которые не затронут Казань, ветер порывами до 15–20 м/с (в Казани — до 15—18м/с). Также прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1–2 км, налипание мокрого снега, снежная каша и гололедица.
В ночные часы столбики термометров покажут от −1 до −5 градусов, а днем — от −2 до +1.
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