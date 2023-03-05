МЧС напомнило татарстанцам об осторожности в сильный ветер и метель

МЧС напоминает жителям Татарстана об осторожности в грядущую непогоду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня вечером и завтра в республике ожидаются сильные метели с ухудшением видимости, а также сильный юго-западный ветер порывами до 20 метров в секунду. На дорогах образуется снежная каша, местами возможен гололед.

МЧС в метель рекомендует выходить из зданий лишь в исключительных случаях. Если вы находитесь в дороге и необходима остановка, следует находиться от транспортного средства в пределах его видимости. Если вы перестали ориентироваться и не понимаете, где находитесь, следует зайти в ближайший дом и уточнить свое местоположение.

Рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния и запастись топливом, если таковые все-таки предвидятся. Необходимо иметь в машине теплую куртку и какие-то продукты. Перед выездом следует проверить наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата.