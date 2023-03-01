Метели и сильный ветер вновь ожидаются в Татарстане

В Татарстане опять прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Вечером сегодняшнего дня и завтра, 2 марта, местами по республике, но не в Казани, вероятны метели с ухудшением видимости до одного-двух километров. Иногда западный и юго-западный ветер будет усиливаться порывами до 15 м/с.

Небо над регионом в четверг останется облачным с прояснениями. Временами будет идти снег (в столице РТ — небольшой). На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по республике составит от 6 до 11 градусов ниже нуля (в Казани — до -7, -9). Днем воздух прогреется до -2, -7 градусов (в столице РТ — до -4. -6).

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 3 и 4 марта, очередной циклон принесет потепление в Татарстан.