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В первый день марта в РТ ожидаются метели, снег и сильный ветер
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1 марта на территории Татарстана ожидаются сильный западный, юго-западный ветер и метель с ухудшением видимости до 1–2 км. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Порывы ветра ночью могут достигать 15–18 м/с, а днем — до 15 м/с. Временами прогнозируется снег.
В ночные и утренние часы температуры воздуха составят от −4 до −9 градусов, а днем — от −2 до −7.
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