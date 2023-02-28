В первый день марта в РТ ожидаются метели, снег и сильный ветер

1 марта на территории Татарстана ожидаются сильный западный, юго-западный ветер и метель с ухудшением видимости до 1–2 км. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Порывы ветра ночью могут достигать 15–18 м/с, а днем — до 15 м/с. Временами прогнозируется снег.

В ночные и утренние часы температуры воздуха составят от −4 до −9 градусов, а днем — от −2 до −7.