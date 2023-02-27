В начале весны в Татарстане похолодает до -13 градусов

В начале марта в Татарстане произойдет понижение температурного фона, но затем в республику вновь придет потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ближайшие дни в регионе сохранится циклонический тип погоды. Временами будет идти снег, местам вероятны метели и усиления ветра до 15–20 м/с. На дорогах будет сохраняться гололедица, отмечают синоптики.

В среду, 1 марта, температура воздуха составит от -6 до -11 градусов ночью и от -3 до -8 — днем. В четверг, 2 марта, станет еще немного холоднее: от -8 до -13 градусов в ночные часы и от -4 до -9 градусов — в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 3 и 4 марта, погоду в Татарстане начнет определять очередной циклон. Ожидается облачная погода со снегом.

В темное время суток 3 марта прогнозируется от -7 до -12 градусов, в светлое — от -1 до -6. Ночью 4-го числа температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днем — от -2 до +1 градуса.