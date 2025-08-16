Месяц до выборов, страсти по «телеге», метро и запас прочности Татарстана: акценты недели

Рустам Минниханов готов помогать Центральной Азии в цифровой сфере, до выборов Раиса Татарстана осталось четыре недели, частичное ограничение звонков в мессенджерах вызвало споры, а Казанскому метро исполнилось 20 лет. Об этих и других событиях недели – в обзоре «Татар-информа».





Рустам Минниханов принял активное участие в работе Кыргызско-Российского экономического форума

Татарстан может помочь Центральной Азии в «цифре»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял активное участие в работе Кыргызско-Российского экономического форума. Деловая программа лидера республики в Кыргызстане была обширна, но мы традиционно выделим наиболее важный, на наш взгляд, акцент.

Как напомнил Минниханов на форуме, Татарстан занимает лидирующие позиции в развитии IT-инфраструктуры, современных наработок в области связи и цифрового суверенитета, который, напомним, является одной из стратегических целей России.

Таким образом, опорный регион РФ готов делиться своими наработками в оптимизации цифровых решений уже не только внутри страны, но и за ее пределами, выступая в том числе в роли некоего экономического посла во взаимоотношениях с соседями России в Центральной Азии.

«У нас активно развивается IT-инфраструктура. IT-парки республики объединяют более 700 компаний-резидентов с ежегодной выручкой свыше 40 млрд рублей. Мы нацелены на динамичное развитие взаимодействия в научно-технологической сфере, создавая благоприятные условия для обмена инновационными разработками и передовыми практиками», – заявил Раис РТ.

Рустам Минниханов: «Уверен, обмен опытом и лучшими практиками между нашими странами послужит дальнейшему укреплению отношений и раскрытию потенциала цифровой трансформации»

Здесь нужно напомнить, что Татарстан был одним из первых регионов России, кто перевел государственные и муниципальные услуги в электронный формат. То есть республике есть чем поделиться.

При этом товарооборот Татарстана и Кыргызстана, скажем прямо, пока довольно скромный: по итогам 2024 года он составляет всего 138 млн долларов. Таким образом, потенциал роста виден невооруженным глазом.

Тем более что ментально и культурно Татарстан и Кыргызстан близки. Помимо общей религии и схожих традиций, стоит отметить большое сходство татарского и кыргызского языков. Это создает акцент на братские отношения и взаимопомощь.

«Уверен, обмен опытом и лучшими практиками между нашими странами послужит дальнейшему укреплению отношений и раскрытию потенциала цифровой трансформации», – подчеркнул Рустам Минниханов.

До выборов меньше месяца: режим агитации включен

Меньше месяца осталось до выборов Раиса Татарстана, которые пройдут в Единый день голосования 14 сентября. А уже сегодня в республике стартовал режим предвыборной агитации в СМИ, который закончится 13 сентября – в «день тишины».

«Месяц до выборов – это время кропотливой работы и активной подготовки к голосованию. Мы делаем акцент на обучении членов участковых комиссий, проводим образовательные мероприятия в муниципалитетах. Такая работа ведется в штатном режиме, в четком соответствии требованиям закона», – заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Ранее состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени, в которой приняли участие государственные региональные организации телерадиовещания: филиал ВГТРК ГТРК «Татарстан» (2 телеканала, 1 радиоканал), АО «ТНВ» (1 телеканал и 1 радиоканал), АО «Татмедиа» (2 телеканала и 5 радиоканалов).

В перечень негосударственных СМИ, которые вправе предоставлять на платной основе эфирное время, печатную площадь и площадь в сетевом издании, вошли 6 телеканалов, 15 радиоканалов, 8 периодических печатных изданий и 17 сетевых изданий.

Также на этой неделе ЦИК РТ утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах Раиса Татарстана. Кроме того, в Центризбиркоме утвердили количество избирательных бюллетеней – 2 923 100 штук, в том числе для голосования с использованием КОИБов – 93 900 экземпляров.

Бюллетени будут отпечатаны на двух государственных языках Татарстана, что обеспечивает доступность информации для всех жителей республики.

14 сентября все избирательные участки республики откроются в 7:00 и будут работать до 20:00.

Напомним, что ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова (выдвинут «Единой Россией»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Помимо выборов Раиса Татарстана, в этот день выберут более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

20 лет Казанскому метро и запас прочности Татарстана

Казанскому метрополитену в эти дни исполняется 20 лет. 12 августа Рустам Минниханов посетил стройку будущей станции «100-летие ТАССР», где ознакомился с ходом работ. Первая очередь новой ветки метро включит в себя четыре станции: помимо «100-летия ТАССР», где будет пересадка на станцию «Дубравная», это «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Старт строительству ветки дали в 2020 году по поручению Раиса Татарстана.

Общеизвестная уникальность казанского метро заключается в том, что это первая и единственная подземка в России, которую построили с нуля в постсоветское время. Кроме нее в этот период строились лишь отдельные станции в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и, конечно же, в Москве.

«Самое главное – у нас есть компетенции строить метро. В России есть только несколько городов, которые сами могут это делать. Мы самодостаточны. Наше огромное богатство – это вы, люди, которые делаете это», – сказал Минниханов метростроителям.

Есть и другой, менее очевидный акцент. Метро, безусловно, проект дорогой. И все 28 лет (мегастройка стартовала в августе 1997-го) Татарстан не сбавляет темпов строительства. Несмотря на различные экономические кризисы и сложную геополитическую ситуацию, особенно обострившуюся в последние три года. Это говорит о том, что у Татарстана большой запас экономической прочности. Без него строительство второй ветки казанского метро было бы невозможно – республика реализует этот проект за счет собственных средств.

Транспортная инфраструктура Казани, как, впрочем, и всего региона, – это стратегическое направление для Татарстана. С начала нулевых дорожная архитектура республики претерпела революционные изменения. Новые мосты и развязки, федеральные трассы, дороги регионального и межмуниципального значения – перечислять можно долго.

Отдельно отметим последовательное увеличение мощностей казанского аэропорта. Сейчас там возводят уже третий терминал, который будет обслуживать дополнительно 5,7 млн пассажиров в год. На пассажиропоток напрямую влияет и рост туристической привлекательности Казани, о чем регулярно отчитываются соответствующие ведомства. Эксперты предполагают, что аэропорт может стать третьим авиахабом в России.

Таким образом, Татарстан капитально вложился в дорожно-транспортную тему за последние лет двадцать. И казанское метро – одно из ключевых достижений на этом пути. Сегодняшнюю Казань уже невозможно представить без подземки.

Разрешить нельзя запретить: что делать со звонками в Telegram и WhatsApp*?

Тема цифрового суверенитета звучала на этой неделе не только в Кыргызстане, но и в федеральном инфополе. Частичные ограничения на звонки через Telegram и WhatsApp ввели в России. Официальная причина, озвученная Роскомнадзором: «для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов».

У этого события мы видим два прочтения. Цифровой суверенитет – это в целом инициатива, полезная для любого государства. И Россия, выбирая такой путь, Америки не открывает.

Отдельные функции данных мессенджеров ограничены во многих странах мира. Например, в ОАЭ так же невозможно позвонить через WhatsApp. В Китае эти мессенджеры и вовсе запрещены, создана национальная альтернатива в виде WeChat. Китай – это уже высшая ступень цифрового суверенитета, но даже в «натовской» Турции периодически блокируют соцсети и мессенджеры, принадлежащие Meta**.

То есть цифровой суверенитет – путь, по которому движутся государства всех континентов и частей света. В эпоху терроризма и цветных революций к этому нужно подходить с пониманием.

Но вопросы все-таки есть. Те же телефонные мошенники действуют в основном через мобильную связь, а не через мессенджеры. Логично было бы сначала навести порядок в работе российских сотовых операторов. А получается, напротив, что именно они и будут одними из выгодополучателей, ведь их абоненты теряют возможность звонить условно бесплатно через мессенджеры. Мы надеемся, что это не основная причина нововведений, но вопрос висит в воздухе.

Ну и непонятен принцип самого выбора ограничений. Разве мошенники используют только звонки и игнорируют текстовые сообщения? Нет, конечно. По логике принятого решения, нужно полностью запрещать Telegram и WhatsApp.

Понятно, что в России разработали альтернативу – национальный мессенджер MAX. Там функция звонков, к слову, уже доступна. Однако, мягко говоря, пока не вся Россия скачала и установила новинку. И останется ли функция звонков в MAX полностью бесплатной, когда приложение выйдет из неофициальной бета-версии? Будем посмотреть.

В чем секрет 15 лет успехов спорта в Татарстане

В среду Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле спортсменов Татарстана для чествования по итогам сезона 2024/2025. Отдельных слов благодарности удостоились атлеты, которые привезли четыре медали с чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Россию постепенно «размораживают» от спортивного бана, несколько международных федераций уже допустили наших спортсменов на свои крупнейшие турниры. И примечательно, что атлеты Татарстана с первых же стартов добывают медали для российской команды.

За последние же 15 лет 22 спортсмена из Татарстана получили титулы олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы и призеров Универсиад. Многие татарстанские команды неоднократно завоевывали титулы победителей всероссийских турниров.

Все это – плоды системной работы в республике. В Татарстане уделяется большое внимание спортивной сфере. Строятся объекты инфраструктуры, проводится капитальный ремонт старых сооружений, укрепляются материально-технические базы спортивных школ, закупаются высокотехнологичное оборудование и инвентарь.

«Как результат – с каждым годом растет количество членов сборных команд России от республики. На сегодня их 1005 человек. У победителей и призеров крупных соревнований – 1013 медалей. Растет и число татарстанцев, которые систематически занимаются физической культурой и спортом», – подчеркнул Минниханов на встрече.

Статистика подтверждает эти тезисы: за последние 15 лет доля вовлеченных в спорт татарстанцев выросла в три раза. Если в 2008 году им занимались лишь 19% населения республики, то в 2025 году эта цифра достигла рекордных 65,8%. Более 328 тыс. детей занимаются в спортсекциях. А более половины населения Татарстана (2,6 миллиона человек) занимаются спортом регулярно.

