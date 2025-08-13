news_header_top
Общество 13 августа 2025 16:27

В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp* из-за активности мошенников

Частичные ограничения на звонки через Telegram и WhatsApp* ввели в России в целях противодействия преступникам. Об этом сообщает РИА Новости, приводя информацию Роскомнадзора.

По данным ведомства, это решение принято на основании материалов правоохранительных органов. В Роскомнадзоре подчеркнули, что другие функции указанных иностранных мессенджеров продолжают работать в обычном режиме.

Ведомство отмечает, что мошенники все чаще используют Telegram и WhatsApp* для совершения преступлений – от обмана и вымогательства денег до вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

Несмотря на неоднократные требования принять меры по борьбе с подобными злоупотреблениями, владельцы мессенджеров не предприняли необходимых действий.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.

