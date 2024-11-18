Торжества по случаю 220-летия КФУ продлятся три дня

Празднование 220-летнего юбилея Казанского федерального университета продлится три дня — с 21 по 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Откроет череду мероприятий заседание Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа. Оно пройдет 21 ноября в зале заседаний попечительского совета КФУ.

На следующий день, 22 ноября, во дворе главного здания университета состоится торжественная церемония открытия бюста его основателя — российского императора Александра I.

Кроме того, 22-го числа в Императорском зале КФУ пройдет торжественное расширенное заседание ученого совета Казанского федерального университета. Там представителям вуза вручат государственные награды РТ и ведомственные награды Минобрнауки РФ.

В Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля будет организовано торжественное собрание общественности, посвященное 220-летию Казанского университета. Состоится вручение государственных наград России и Татарстана, ведомственных наград Минобрнауки РФ.

Завершит второй праздничный день концертная программа в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена», приуроченная к 220-летию со дня основания Казанского университета.

В последний день торжеств, 23 ноября, будет организовано вручение ведомственных наград Минобрнауки РФ и государственных наград РТ. Также пройдет праздничный концерт для коллектива университета в КСК КФУ «УНИКС».

Празднование 220-летия университета посетит большое количество гостей, в том числе и из зарубежных стран.

Поздравить КФУ, в частности, приедут вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который возглавляет оргкомитет по подготовке и празднованию юбилейной даты, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, советник Президента РФ и специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.