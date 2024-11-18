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Путин поздравил студентов, сотрудников и выпускников КФУ с 220-летием вуза
Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Казанского федерального университета с 220-летием вуза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«За этой впечатляющей датой — большой, насыщенный событиями и яркими свершениями путь, целое созвездие выдающихся ученых, профессоров и преподавателей, всемирно известные исследовательские школы», — подчеркнул Путин.
«И конечно, особая гордость вашего прославленного вуза — блестящая когорта талантливых выпускников, которые внесли огромный вклад в развитие отечественной экономики и медицины, образования и науки, литературы и культуры, нашли свое призвание на педагогическом, общественном поприще, на государственной и военной службе», — добавил он.
По оценке Путина, сейчас Казанский университет является одним из ведущих просветительских центров страны. «Здесь по-прежнему царит атмосфера смелого научного поиска и крепкого студенческого братства, помогающая добиваться успехов в работе и учёбе, воплощать в жизнь намеченные планы», — уверен он.
«Отрадно, что, сохраняя сложившиеся традиции, вы открыты всему новому. Опытные педагоги и наставники, самые современные образовательные технологии, серьезная исследовательская база позволяют вам уверенно смотреть в будущее, объединять в главном вузе Поволжья одаренную, инициативную, целеустремлённую молодежь», — отметил Президент России и пожелал всего наилучшего.
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