Ректор КФУ поздравил студентов, сотрудников и выпускников с 220-летием вуза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин поздравил студентов и лицеистов, научных и медицинских работников, преподавателей, сотрудников, а также выпускников и партнеров с 220-летием вуза. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

«В 1804 году Александр I подписал утвердительную грамоту Казанского императорского университета, и это послужило мощнейшим толчком к распространению просвещения в стране. За более чем 200-летнюю историю вуз прошел поистине славный путь становления и развития, вобрал в себя богатство традиций и знаний, завоевав важное место в жизни города и всего государства. Казань стала настоящим центром культурного диалога между Западом и Востоком, а университет — флагманом отечественного образования и науки, кузницей ярких умов и талантов», — заметил он.

«За время своей деятельности Казанский университет подготовил целую плеяду великих ученых, педагогов, государственных и общественных деятелей. В его стенах сформировались знаменитые научные школы, получившие мировое признание», — напомнил Сафин.

Ленар Сафин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«И сегодня нам удалось не только бережно сохранить, но и значительно приумножить потенциал, заложенный 220 лет назад. Казанский университет в настоящее время — это не просто классический вуз. Это развитый образовательный и научно-исследовательский комплекс, известный не только в России, но и далеко за ее пределами. Сотни тысяч наших выпускников стали достойными гражданами страны, которые вносят свой вклад в ее процветание. Также вуз готовит высококвалифицированных специалистов для стран ближнего и дальнего зарубежья, играя тем самым важную роль в укреплении и расширении мультикультурных связей между Россией и другими государствами», — подчеркнул ректор.

«Однако многообразие направлений, инновационная инфраструктура с успешными исследовательскими центрами и современными лабораториями, научные достижения, эффективная международная деятельность и, конечно же, сильнейшее студенческое сообщество — всё это стало возможным только благодаря профессионализму и слаженной работе большого коллектива сотрудников», — выразил уверенность он.

«От всего сердца я хочу выразить вам, дорогие друзья, слова безграничной благодарности за непрерывный и усердный труд, за талант и ответственное отношение к делу, за любовь к студенчеству и науке! На вашем счету немало покоренных вершин, ярких побед и заслуженных наград», — добавил Сафин.

«Убежден, что следующие поколения наставников продолжат успехи своих предшественников, а Казанский университет будет и впредь задавать высокую образовательную и научную планку. Мы гордимся нашим университетом и его историей! Казань же стала для многих из нас вторым родным домом, где мы получили образование, остались жить и работать», — сказал он.

«Поэтому я еще раз от всей души поздравляю вас и этот прекрасный город с днем рождения уникального и старейшего вуза страны! Пусть на пути познания ему всегда сопутствует радость открытий, а идеи и замыслы с неизменным успехом претворяются в жизнь на благо высшего образования и науки России! С праздником, наш любимый и родной Казанский университет!» — заключил Ленар Сафин.