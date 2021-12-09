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Политика
9 декабря 2021  15:10

Меркель поблагодарила Путина за годы совместной работы по развитию отношений России и ФРГ

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарила его за многолетнюю плодотворную совместную работу по развитию отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил Меркель за сотрудничество и подчеркнул ее большой личный вклад в российско-германские отношения.

Напомним, новым канцлером ФРГ 8 декабря был назначен представитель социально-демократической партии Олаф Шольц.

Президент РФ ранее направил ему поздравительную телеграмму по случаю вступления в новую должность.

 

#Россия и Германия #ангела меркель #Владимир Путин
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