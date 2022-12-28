Меркель исключила свое потенциальное участие в урегулировании конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила вероятность своего участия в урегулировании кризиса на Украине. Об этом передает ТАСС.

«Такого вопроса не стоит», – ответила политик во время интервью еженедельнику Sette.

Экс-канцлер сказала, что не знает, как завершится конфликт на Украине, сказав только, что «когда-нибудь закончится переговорами».

«Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами. Я не хочу больше ничего добавлять», – заявила Меркель.

Комментируя политику, которую она проводила в отношении РФ и Украины будучи на посту канцлера, Меркель сказала, что принимала решения, следуя логике, которая и сейчас кажется ей разумной.

«Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что не получилось, не означает, что было неправильно попытаться», – подчеркнула политик.

Напомним, в интервью изданию Zeit экс-канцлер ФРГ заявила, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время на усиление» военного потенциала. Президент РФ Владимир Путин назвал эти заявления разочаровывающими и расценил как свидетельство правоты позиции Москвы начать свою спецоперацию.