Путин назвал слова Меркель о минских соглашениях разочаровывающими

России следовало «раньше начинать» действовать в ситуации с Украиной, проблему надеялись решить миром. Об этом Президент Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА Новости.

«Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать, – отметил глава государства. – Просто мы рассчитывали на то, что сможем договориться в рамках минских мирных соглашений. Но что ж на это скажешь».

Президент РФ добавил, что на сегодня в отношениях России и Западом доверие и так «почти на нуле», однако после таких заявлений «непонятно как договариваться — с кем и какие гарантии». Путин расценил слова Меркель как свидетельство правоты позиции Москвы начать свою спецоперацию.

Ранее экс-канцлер ФРГ заявила, что минские соглашения были «попыткой дать Украине время на усиление» военного потенциала.