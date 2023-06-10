Мэрия Казани прокомментировала состояние пляжа на Изумрудном озере

Несмотря на то, что казанские ученые признали Изумрудное озеро самым чистым и безопасным водоемом в городе, горожане продолжают жаловаться на состояние пляжа. Отвечая жителям на вопрос, почему затягиваются работы по его благоустройству, власти города говорят об отсутствии финансирования.

«Зависит от финансирования, а оно – от голосования, которое проходит ежегодно по выбору приоритетных территорий для благоутройства», – пояснили представители городской администрации.

При этом мэрии призвали людей быть оптимистичнее, подчеркнув, что в Казани делают парки каждый год, поэтому и до Изумрудного озера очередь дойдет. «Жители по ул.Серова тоже переживали, что до них никогда не дойдут, как и Салават купере – но все оказалось чуть оптимистичнее. Поэтому верим в лучшее, и не забываем участвовать в голосованиях по выбору территорий, когда о них объявляют».

Речь идет о голосовании за общественные пространства, которые будут по выбору жителей благоустраивать в приоритетном порядке. В этом году свой выбор сделали 363 тыс. татарстанцев, итоги голосования обещают опубликовать позже.

Напомним, ученые КФУ заявили, что озеро Изумрудное – это самый чистый водный объект Казани. Раньше на месте водоема был Юдинский карьер, где добывали песок, вода в нем имеет необычный оттенок, который дал название озеру.