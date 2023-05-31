Ученые назвали самые чистые и безопасные для купания водоемы Казани

Качество воды на волжских пляжах, которые отличаются большими размерами, всегда бывает лучше, чем на небольших замкнутых водоемах. Самый чистый водный объект Казани – это озеро Изумрудное, сообщила завкафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова.

«Самый чистый водный объект – озеро Изумрудное (раньше на месте озера был Юдинский карьер, где добывали песок). В силу специфики особого цвета его так назвали еще в 2007 году», – приводит слова Мингазовой пресс-служба КФУ.

Что касается озера Большое Лебяжье, то купаться в нем можно, но стоит избегать попадания воды в рот. Хотя прямых источников загрязнения нет, на озере не сложившаяся экосистема, из-за чего оно то цветет, то темнеет, пояснила ученый.

В «застойных условиях» находится пляж «Нижнее Заречье», так как он располагается в подпоре от Куйбышевского водохранилища. Несмотря на это, он пользуется у жителей большой популярностью.

Фото: © «Татар-информ»

Не менее популярное у казанцев озеро Глубокое – это карстовый водный объект, подпитываемый подземными водами. Оно отличается устойчивой экосистемой, однако из минусов – невероятно большая рекреационная нагрузка, отметила Мингазова. Такую же нагрузку испытывает озеро Комсомольское – искусственный малый пруд, подпитываемый артезианской водой.

Пляж «Локомотив» ученая назвала «достаточно чистым», объяснив это тем, что он находится на крупном водном объекте и в расширении водоема.

Также Мингазова посоветовала казанцам уделять внимание визуальным признакам качества воды. Так, если вода мутно-зеленого цвета, в ней видны какие-то примеси, пена, нужно быть осторожным. Если вода приобретает зеленый оттенок за счет сине-зеленых и зеленых водорослей, то от купания лучше воздержаться – массовое развитие сине-зеленых водорослей приводит к тому, что в воду попадают нейротоксины.

Напомним, завтра в Казани стартует купальный сезон, отдыхать можно будет на пяти муниципальных пляжах: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье».