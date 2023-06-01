363 тысячи татарстанцев проголосовали за благоустройство парков, скверов и дворов

Онлайн-опрос «Формирование комфортной городской среды» по выбору общественных пространств и дворов для благоустройства в приоритетном порядке завершился. В голосовании в общей сложности приняли участие 363 тысячи жителей республики, сообщается в соцсетях портала госуслуг РТ.

Выбор объектов продлился с 15 апреля по 30 мая, голосование проводилось в сервисе «Опросы жителей Республики Татарстан» портала госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ».

Результаты опроса будут учтены при формировании списка приоритетных объектов для благоустройства в будущем году. Итоговый перечень территорий, которые благоустроят в приоритетном порядке, опубликуют на сайтах park.tatar и dvor.tatar.

Отметим, что объекты благоустройства, которые будут приводить в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению президента Владимира Путина.