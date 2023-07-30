Мэрия Казани: По всему городу с вечера идет разбор последствий вчерашнего урагана

В пресс-службе мэрии Казани поделились информацией о ликвидации последствий стихии. Отмечается, что по всему городу с вечера идет разбор последствий вчерашнего урагана.

В мэрии города рассказали, что вчера вечером в городе упало 165 деревьев, крупных веток – 116 из них убрано. В первую очередь убирали те, что преграждают проезжую часть.

Всего в столице Татарстана отметили 15 повреждений кровли. В настоящее время успели восстановить 11, отметили в пресс-службе.

Кроме того, на сетях электроснабжения произошло 129 аварий, на 117 участках восстановили.

Фото: мэрия Казани

В мэрии Казани отметили, что работы продолжаются. Всего по городу сейчас работают 269 человек в составе 75 бригад – подключились все.

Фото: мэрия Казани

Напомним, буйство стихии накануне вечером наблюдали жители Татарстана и соседних регионов. Все соцсети и телеграм-каналы пестрили фотографиями и видео затопленных дорог и машин. Ветер переворачивал мусорные урны, срывал кровли, в одном из кафе в центре Казани выбило стеклянную дверь.

В Татарстане погибла девочка-подросток. В Марий Эл – восемь человек. Все погибшие и пострадавшие были из тех, кто отдыхал с палатками.

Оперативный штаб по ликвидации последствий урагана в Казани создали накануне вечером. Рабочие чистили ливневки, убирали упавшие деревья. Людей попросили оставлять информацию об упавших деревьях и застое воды на улицах, чтобы оперативно направлять туда бригады рабочих.