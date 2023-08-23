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Мэрия Казани объяснила, почему при ремонте «Миллениума» демонтировали «золотой» забор
При проведении капремонта моста «Миллениум» в Казани рабочие демонтировали так называемый «золотой» забор, который был его отличительной особенностью и повторял форму ограждений моста. Горожане в соцсетях пожаловались, что из «Миллениума» делают типичный мост, убивая его идентичность. В мэрии города пояснили, что сейчас в приоритете – ремонт объекта, а уже потом исторические элементы.
«Так, на дамбе убрали золотой забор, который повторял форму ограждений моста, а взамен устанавливают оцинкованный забор, такой же, как стоят на всех перекрестках страны. Неужели этот мост не заслуживает отличительных элементов?» – пишут горожане в соцсетях.
Демонтированные элементы главного казанского моста пришлось убрать из-за плохого состояния, ответили сотрудники администрации. «Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, эти элементы прогнили и пришли в негодное состояние, поэтому заменить их необходимо. Ограждения устанавливаются в соответствии с требованиями безопасности», – добавили в мэрии.
Также специалисты пояснили, что сейчас первостепенная задача – оперативно отремонтировать важный для города объект.
«В приоритете сделать его безопасным и качественным. Для изготовления исторических элементов требуется время, а также дополнительное финансирование», – заключили в мэрии.
Первый этап работ на «Миллениуме» планируется завершить в конце августа – начале сентября. Он включает в себя ремонт опор и перильного ограждения, устройство гидроизоляции, укладку дорожного покрытия, ремонт сетей освещения и устройство архитектурной подсветки. При этом власти города сообщали, что пока не планируют восстанавливать подсветку буквы «М», так как на эти цели не хватит выделенных на ремонт моста средств.
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