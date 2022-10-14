news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Казань
14 октября 2022  10:06

Мэрия Казани назвала причину появления провала у театра Камала, в который упала девушка

news_top_970_100

Провал около пешеходного перехода у театра им.Камала в Казани образовался из-за того, что здесь произошла просадка грунта. Вопреки озвученному ранее мнению, с состоянием коллектора это не связано, сообщила сегодня пресс-служба мэрии города.

«Коллектор, проходящий недалеко от провала, находится в исправном состоянии и не имеет никаких повреждений. Подтоплений и размытий нет. То есть причина не в коллекторе», – подчеркнули в мэрии.

 

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На этом месте проходит охранная зона сетей канализации, поэтому устранением занимаются бригады «Водоканала», чтобы во время восстановительных работ не нанести урон проходящим трубопроводам.

Сейчас на участке огорожена территория с ямой, ее устраняет бригада рабочих в составе 15 человек. Работы проводятся с использованием спецтехники, чтобы понять причину ухода грунта.

Напомним, ранее сообщалось, что в яму возле театра Камала упала девушка. В комитете внешнего благоустройства отмечали, что провал может быть связан с коллектором.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100