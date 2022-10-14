Мэрия Казани назвала причину появления провала у театра Камала, в который упала девушка

Провал около пешеходного перехода у театра им.Камала в Казани образовался из-за того, что здесь произошла просадка грунта. Вопреки озвученному ранее мнению, с состоянием коллектора это не связано, сообщила сегодня пресс-служба мэрии города.

«Коллектор, проходящий недалеко от провала, находится в исправном состоянии и не имеет никаких повреждений. Подтоплений и размытий нет. То есть причина не в коллекторе», – подчеркнули в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На этом месте проходит охранная зона сетей канализации, поэтому устранением занимаются бригады «Водоканала», чтобы во время восстановительных работ не нанести урон проходящим трубопроводам.

Сейчас на участке огорожена территория с ямой, ее устраняет бригада рабочих в составе 15 человек. Работы проводятся с использованием спецтехники, чтобы понять причину ухода грунта.

Напомним, ранее сообщалось, что в яму возле театра Камала упала девушка. В комитете внешнего благоустройства отмечали, что провал может быть связан с коллектором.