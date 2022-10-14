Мэрия Казани назвала причину появления провала у театра Камала, в который упала девушка
Провал около пешеходного перехода у театра им.Камала в Казани образовался из-за того, что здесь произошла просадка грунта. Вопреки озвученному ранее мнению, с состоянием коллектора это не связано, сообщила сегодня пресс-служба мэрии города.
«Коллектор, проходящий недалеко от провала, находится в исправном состоянии и не имеет никаких повреждений. Подтоплений и размытий нет. То есть причина не в коллекторе», – подчеркнули в мэрии.
На этом месте проходит охранная зона сетей канализации, поэтому устранением занимаются бригады «Водоканала», чтобы во время восстановительных работ не нанести урон проходящим трубопроводам.
Сейчас на участке огорожена территория с ямой, ее устраняет бригада рабочих в составе 15 человек. Работы проводятся с использованием спецтехники, чтобы понять причину ухода грунта.
Напомним, ранее сообщалось, что в яму возле театра Камала упала девушка. В комитете внешнего благоустройства отмечали, что провал может быть связан с коллектором.